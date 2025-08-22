Escape from Tarkov выйдет из беты спустя восемь лет

Студия Battlestate Games намекнула, что финальный релиз многопользовательского шутера Escape from Tarkov состоится 15 ноября 2025 года. Об этом сообщает DTF со ссылкой на официальный тизер под названием Prepare for Escape («Готовьтесь к эвакуации»).

© Газета.Ru

В коротком видеоролике, где появляется генеральный директор компании Никита Буянов, демонстрируется процесс ввода кода, завершающийся отображением даты 15.11.2025. Предполагается, что эта дата символизирует завершение многолетнего этапа разработки и переход к полноценной версии продукта.

Escape from Tarkov вышла в июле 2017 года, однако в стадии закрытого бета-тестирования. Игра стала источником вдохновения для множества подражателей в жанре extraction-шутеров и продолжает оставаться одной из самых популярных многопользовательских игр.

Дополнительные детали, касающиеся содержания релизной версии и возможных изменений в игровом процессе, пока не раскрываются. Вероятнее всего, подробности появятся ближе к релизу.

Буянов неоднократно упоминал о возможном выходе версии 1.0 в 2025 году.

