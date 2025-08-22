Авторы "Смуты" представили интерактивный образовательный модуль

Отечественная игровая студия Cyberia Nova провела бета-тестирование новой игры "Земский собор" и представила интерактивный образовательный модуль "Смутное время: Казачий Круг". Презентация была приурочена ко Дню Флага России.

Модуль погружает пользователя в исторический контекст через живые диалоги и интерактивные элементы, что позволяет быстро усвоить материал. Его уже можно бесплатно скачать на странице проекта в VK Play и на сайте разработчика.

"В новом образовательном проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности. Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Казачья культура невероятно многогранна, у казаков есть свой кодекс чести и традиции", - отмечает креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

В роли лектора в дополнении выступает казак Кирша - главный герой игры "Земский собор". Само действие разворачивается в тех же локациях, что и игра. Проект реализован при поддержке АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) и Всероссийского казачьего общества.