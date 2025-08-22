Еще не «Смута 2»: первые впечатления от «Земского собора»

Разработчики делают шаги вперёд.

В Москве состоялся закрытый бета-тест «Земского собора» — новой игры от создателей многострадальной, но хайповой «Смуты». Мы поиграли около часа в новый проект Cyberia Nova и готовы поделиться первыми впечатлениями.

«Земский собор»: информация об игре

Название: «Земский собор»

Платформы: ПК.

Разработчик: Cyberia Nova.

Дата выхода: 4 ноября 2025 года.

Жанр: экшен, приключение.

Перевод: русский текст и озвучка.

О чём игра «Земской собор»

Действие игры разворачивается в начале 17-го века. Играть предстоит за ближайшего соратника Юрия Милославского — казака Кирши. Главный герой оказывается в эпицентре политических интриг и борьбы за русский престол. Задача игрока — помешать иностранным претендентам взойти на престол и раскрыть заговоры. То есть выявить врагов и не дать им захватить власть на матушке Руси.

Чем отличается от «Смуты»

Новый главный герой — казак Кирша уже появлялся в «Смуте», но в качестве второстепенного персонажа. Был одним из немногих, кто полюбился игрокам.

Изменился жанр — теперь это не попытка в RPG, а более стандартный приключенческий экшен.

Пропала прокачка и длинные диалоги — это было сделано для того, чтобы авторы могли сконцентрироваться только на сюжете.

Геймплей стал разнообразнее — добавлен стелс и QTE-сцены. У пистолета появилась прицельная стрельба, а главный герой научился метать ножи.

Добавились засады — они стали частью геймплейного сценария. Любой прохожий на улице может оказаться подставным и заманить главного героя в западню.

Появилась мини-карта — это важный интерфейс навигации. В «Смуте» был компас, который показывал только направление к цели.

Что ещё можно сказать про «Земской собор»

Детализация окружения и персонажей — на хорошем уровне. Unreal Engine 5 рисует правдоподобные пейзажи того времени. К картинке вопросов точно нет. Даже несмотря на раннюю версию, игра не тормозила и не зависала.

Перед нами заскриптованный экшен в духе последней «Мафии», где нет места для импровизации. Вас берут за ручки и ведут до конца миссии. Есть только один вариант событий — все остальные неправильные. Вы должны прощупать верный путь сами и дойти до него методом проб и ошибок. Не получилось? Переигрываем этап и ищем правильный вариант. Только так вы сможете продвинуться дальше.

Локации пусты. На том же рынке делать нечего — заскриптованные персонажи изображают заранее прописанные сцены, а ты ходишь вокруг них и скучаешь. Разработчики пообещали исправить это в релизной версии, но пока констатируем факт: жизнь никак не ощущается за пределами сюжетных рельс. И с этих сюжетных рельс лучше не сходить, чтобы не разочаровываться в лишний раз.

Где-то требуется побороть противника на руках, быстро нажимая на пробел, где-то Кирша должен открыть заблокированные врагом ворота, также прожимая быстро на пробел. Появляются QTE-сцены неожиданно и придают игре динамичности. Это простенькие мини-игры, позволяющие отвлечься от сюжета. Они точно не раздражают, но и какого-то вау-эффекта не привносят. Мол, есть и есть.

Стелс разнообразен — можно отвлекать противников бросками камней, можно убивать их метательными ножами, можно просто оглушать. Но проблема стелса в том, что враги ведут себя хаотично. Некоторые противники либо игнорируют брошенный камень, либо слепы, либо наоборот — обладают орлиным зрением и замечают вас чуть ли не в километре от себя. Переигрывать эпизоды со скрытным прохождением приходилось с десяток раз. Только из-за озвученных проблем.

Боевая система сводится к парированиям и уклонениям — закликивание не работает. Враги — не тупые болванчики. Они грамотно блокируют ваши выпады и больно жалят. Меня убили несколько раз из-за того, что я плохо парировал удары.

«Земский собор»: будем играть?

По первым впечатлениям — это улучшенная версия «Смуты», которая в первую очередь обучает истории, а уже потом развлекает. Анимации требуют доработки — прохожие, например, никак не реагируют на ваши действия и напоминают каких-то истуканов. Персонаж может застрять в самом необычном месте, где застрять, казалось бы, невозможно.

Мир живет своей жизнью, а вы в этом процессе лишь наблюдатель. И да, не ждите от геймплея откровений и неожиданных ситуаций — он полностью линейный и заскриптованный. Вы идете туда, куда вам скажут, и делаете то, что заранее прописано в сценарии.

Благо, до релиза «Земского собора» остается три месяца. Закрытый показ как раз был организован для того, чтобы собрать фидбек. Самое время исправить то, что не работает, чтобы за очередный проект по российской истории не было стыдно.