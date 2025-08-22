Xiaomi обновила линейку игровых мониторов, представив модели G24i 2026 и G27i 2026. Новинки отличаются диагональю — 24 и 27 дюймов, но в остальном почти идентичны.

Обе версии получили IPS-матрицы с разрешением FullHD, частотой обновления 200 Гц и временем отклика 1 мс. Для более плавного геймплея предусмотрена поддержка AMD FreeSync Premium.

Заводская калибровка гарантирует точность цветопередачи с отклонением ΔE<2, охватом 95% DCI-P3 и яркостью до 400 нит. Из разъемов предусмотрены DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем.

Таким образом, G24i 2026 и G27i 2026 ориентированы на геймеров, которым важны высокая частота кадров и быстрая реакция, но при этом не требуется разрешение выше 1080p. Ожидается, что новые мониторы поступят в международную продажу до конца 2025 года.