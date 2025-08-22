GIGABYTE представила видеокарту с водяным охлаждением AORUS RTX 5090 AI BOX

GIGABYTE представила AORUS RTX 5090 AI BOX — первую в мире внешнюю видеокарту с водяным охлаждением.

Новинка оснащена RTX 5090 на архитектуре NVIDIA Blackwell и подключается к ноутбукам через интерфейс Thunderbolt 5, обеспечивая пропускную способность до 80 Гбит/с и зарядку ноутбука мощностью до 100 Вт.

AI BOX рассчитан на геймеров, создателей контента и специалистов по ИИ. Карта получила 32 ГБ видеопамяти и свыше 3000 AI TOPS, что позволяет запускать современные LLM, Stable Diffusion и собственные модели прямо на ноутбуке без облака.

Для игр предусмотрена поддержка DLSS 4, а творческие задачи ускоряются драйверами NVIDIA Studio.

Система охлаждения AORUS WATERFORCE включает медное основание, 240-мм радиатор и два вентилятора, обеспечивая низкие температуры и тихую работу. Устройство уже доступно для покупки после премьеры на Computex 2025.