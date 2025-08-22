Редкая матплата MSI GODLIKE X Edition разогнала Ryzen 7 9700X до 7,3 ГГц

MSI представила юбилейную материнскую плату MEG X870E GODLIKE X Edition, выпущенную ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

© Ferra.ru

Каждая плата получила черно-золотой дизайн, именную табличку и коллекционный стенд. На старте новинка уже отметилась рекордом: оверклокер TSAIK разогнал Ryzen 7 9700X до 7,3 ГГц.

Кроме флагмана, компания анонсировала обновленную линейку X870E MAX. В нее вошли модели ACE MAX, Carbon MAX, EDGE MAX и Tomahawk MAX.

Все платы получили усиленные системы питания, увеличенные радиаторы, поддержку PCIe 5.0, Wi-Fi 7, 5G LAN и новые BIOS-чипы на 64 МБ, что обеспечит лучшую совместимость с будущими процессорами Ryzen.

Отдельно стоит отметить OC Engine с независимым контролем BCLK, который, по словам MSI, способен повысить игровую производительность на 15%. Цены и дата выхода пока не раскрыты.