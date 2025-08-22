Анонсирована Road Kings - симулятор водителя-дальнобойщика

Компании Saber Interactive и Focus Entertainment на выставке Gamescom 2025 представили игру Road Kings, в которой геймерам предстоит примерить на себя роль дальнобойщика.

Анонс сопровожден дебютным трейлером.

Аудитории обещаны путь от водителя-новичка до профессионала частных перевозок, борьба с хитроумными соперниками, опасной погодой и коварными дорогами.

Разработчики заверяют, что в их проекте будет важна каждая мелочь - от веса, износа, тормозов, крутящего момента, шин и трансмиссии до динамичных метеорологических условий и покрытия трассы.

Релиз запланирован в течение следующего года на ПК и актуальных консолях Sony и Microsoft.