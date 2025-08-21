Авторов Disco Elysium похвалили за эстетику 90-х в новом проекте Zero Parades

На церемонии открытия gamescom 2025 разработчики из ZA/UM объявили, что анонсированная весной шпионская ролевая игра Project [C4] — это Zero Parades. Вместе с этим был представлен трейлер, а теперь пришла пора появиться и материалам журналистов. Увы, пока из крупных изданий это сделал лишь портал GameSpot.

© кадр из игры

В своём ролике с первыми впечатлениями журналистка издания рассказала о презентации, которую провела ZA/UM: на ней показывали концепт-арты Zero Parades и даже геймплейные ролики. Новинка не станет продолжением Disco Elysium, а покажет абсолютно новые истории и город, в котором три стороны борются за власть.

Подход к сюжету также оказался совершенно иным: у главного героя есть детальная предыстория. Он возглавлял шпионскую команду, но в конце концов подвёл соратников. Спустя годы персонажа заставили вернуться к своей работе. Игроки должны убедить разочарованных шпионов вернуться к совместной работе.

Что касается игрового процесса, то у журналистки не остаётся сомнений в высоком качестве Zero Parades. На месте остались, например, механики проверки навыков и внутренние монологи главного героя. Например, если усвоить мысль о вреде курения, то в дальнейшем внутренний голос будет недоволен ситуацией, когда герой курит вместе с целью, от которой ему нужно получить информацию.

На поведение и характеристики персонажа будут влиять различные факторы: усталость, тревожность, бредовые мысли. Негативные побочные эффекты смогут сдержать, например, крепкий сон или приём пищи.

Напоследок были отмечены эстетика и музыкальное сопровождение Zero Parades. Саундтрек стал смесью джаз-фьюжна (сочетание джаза и музыки других стилей), а общая эстетика игры — кивок в сторону девяностых годов. Дополняет всё это живописный художественный стиль, знакомый фанатам Disco Elysium.

Даты релиза у Zero Parades пока нет, а из платформ объявлена только Steam. Из доступных языков на данный момент заявлен лишь английский.