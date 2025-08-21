Китайская игра Where Winds Meet получила дату глобального релиза

Китайская игра Where Winds Meet в жанре уся получила дату глобального релиза
Китайская компания NetEase Games в рамках фестиваля Gamescom 2025 обозначила дату международного запуска своей игры Where Winds Meet - 14 ноября.
Информация обнародована в очередном кинематографичном трейлере.
У себя на родине в Поднебесной проект доступен с конца прошлого года.
Стилистически Where Winds Meet относится к уся - приключенческому жанру фэнтези с упором на демонстрацию восточных единоборств.
Целевыми платформами называются PlayStation 5 и ПК (в Steam и Epic Games Store).