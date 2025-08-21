LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получила получасовой геймплейный ролик
В соцсетях опубликовали ролик на 34 минуты с геймплеем анонсированной накануне LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Запись, которую показал портал GameSpot, делали на пре-альфа билде, поэтому в будущем игровой процесс будет улучшен. Видео демонстрирует боевую систему, головоломки, а также позволяет оценить фирменный юмор, свойственный играм LEGO. В этот раз разработчики сделали ставку на открытый мир. Пользователи смогут путешествовать по Готэму, скакать по крышам и гонять по дорогам на Бэтмобиле.
Комментаторы отметили, что игра очень похожа на преемника серии Arkham. Также похвалили и шуточки, которых даже в получасовом ролике было достаточно.
Напомним, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight представили на gamescom 2025. TT Games черпала вдохновение из разных произведений, связанных с Бэтменом. В трейлере есть отсылка на Why So Serious? Хита Леджера и Бэйн, внешне уж очень похожий на Тома Харди.
«Я не знал, чего ожидать от TT Games после The Skywalker Saga, но Legacy of the Dark Knight стала для меня приятным сюрпризом. Когда вы заканчиваете собирать конструктор Lego, вы можете разобрать его и посмотреть, что ещё можно сделать из всех деталей. Похоже, TT Games делает то же самое с мифологией Бэтмена, и мне не терпится увидеть, что у них получится», — написал об игре автор GameSpot.