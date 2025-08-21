LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight получила получасовой геймплейный ролик

В соцсетях опубликовали ролик на 34 минуты с геймплеем анонсированной накануне LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

© кадр из игры

Запись, которую показал портал GameSpot, делали на пре-альфа билде, поэтому в будущем игровой процесс будет улучшен. Видео демонстрирует боевую систему, головоломки, а также позволяет оценить фирменный юмор, свойственный играм LEGO. В этот раз разработчики сделали ставку на открытый мир. Пользователи смогут путешествовать по Готэму, скакать по крышам и гонять по дорогам на Бэтмобиле.

Комментаторы отметили, что игра очень похожа на преемника серии Arkham. Также похвалили и шуточки, которых даже в получасовом ролике было достаточно.

Напомним, что LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight представили на gamescom 2025. TT Games черпала вдохновение из разных произведений, связанных с Бэтменом. В трейлере есть отсылка на Why So Serious? Хита Леджера и Бэйн, внешне уж очень похожий на Тома Харди.