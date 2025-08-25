Как правильно настроить HDMI на смарт-ТВ?

Не нравится картинка на вашем смарт-ТВ? Возможно, не стоит сразу бежать за новым телевизором — есть вероятность, что вам просто нужно разобраться в настройках HDMI. Портал makeuseof.com рассказал, как можно улучшить качество изображения и звука на ТВ.

© Unsplash

Используйте правильный HDMI-кабель

Первый шаг на пути к лучшей картинки — это оптимальный кабель. Нет, они не одинаковые: разные версии протокола HDMI обладают разными ограничениями по разрешению, частоте обновления экрана и качеству звука. HDMI 1.4 подойдет для видео в 1080р, но будет слишком ограниченным для 4К. HDMI 2.0 тянет 4К при частоте обновления 60 Гц со включенным HDR. Наконец, HDMI 2.1 поддерживает 8К, 4К в 120 Гц, VRR и повышенную пропускную способность звука

Если ваш ТВ и подключенное устройство, вроде игровой консоли или проигрывателя, поддерживают HDMI 2.1, то вам нужен высокоскоростной, сертифицированный кабель. Так вы точно получите максимальную стабильность и качество картинки. Длина кабеля — тоже немаловажный параметр; чем он длиннее, тем больше вероятность потери сигнала. И не дайте рекламе себя обмануть: если кабель дешевый, но сертифицированный, то он справится со своей задачей ничуть не хуже дорогого.

Используйте правильный HDMI-порт

Как ни странно, не все разъемы HDMI равны между собой. Например, если вы играете на консоли, то ее лучше подключить к порту 2.1, а если вы хотите подключить к телевизору саундбар, то HDMI-кабель желательно вставить в разъем ARC или eARC для качества звука. Полистайте инструкцию к телевизору — там обычно указываются подобные детали.

Переведите телевизор в корректный режим HDMI

Многие телевизоры позволяют оптимизировать каждый HDMI-порт специально для устройств, которые к ним подключены. Например, режим ПК улучшает резкость текста и графики при подключении к компьютеру, а игровой — снижает задержку ввода, благодаря чему управление становится более отзывчивым. Он также может немного изменить цветопередачу или яркость, но низкое время отклика того стоит. Помимо этого, некоторые устройства поддерживают т.н. автоматический режим низкой задержки, который сам обнаруживает запущенную игру и переключает режимы.

Включите HDR и Dolby Vision, если они доступны

HDR делает цвета более насыщенными, а тени — более детальными. Есть несколько основных форматов, которые вы, скорее всего, можете найти на своем смарт-ТВ. HDR10 — самый популярный, HDR10+ добавляет динамические метаданные для настройки яркости под отдельные сцены, а Dolby Vision — премиальный формат HDR с повышенной глубиной цветопередачи. Правда, некоторые ТВ не включают HDR на HDMI-портах по умолчанию — это надо делать в настройках.

Поменяйте настройки звука

Правильные параметры звука способны на корню изменить ощущения от просмотра контента. Bitstream (или Pass-Through на некоторых ТВ) отправляет сжатые сигналы на звуковую систему для расшифровки. Он подходит для саундбара или ресивера, который поддерживает продвинутые форматы, такие как Dolby Atmos. PCM же отправляет несжатое стерео или многоканальный звук прямо на ТВ — он предназначен для звуковых систем с ограниченной поддержкой форматов.

Обновляйте прошивку телевизора

Производители часто выпускают обновления прошивки, улучшающие HDMI-совместимость, добавляющие новые функции или исправляющие ошибки. Большинство смарт-ТВ имеют опцию проверки наличия обновлений в настройках — регулярно проверяйте, не вышло ли свежее.