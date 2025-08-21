Microsoft раскрыла технические подробности ROG Xbox Ally

В рамках фестиваля Gamescom 2025 компания Microsoft поделилась с аудиторией новой порцией данных о своей грядущей консоли ROG Xbox Ally.

Устройство представил руководитель игрового подразделения корпорации Фил Спенсер, а технические специалисты поделились подробностями о производительности платформы.

Так, обещано, что стандартная версия рассчитана на запуск игр в 720p, а ROG Xbox Ally X - в 1080p. Большинство будет работать с 30-60 FPS, отдельные - со 120 FPS.

Игры проходят сертификацию на совместимость с новым гаджетом, получая различные отметки, вроде того, как это реализовано на Steam Deck.

В компании подтвердили, что на девайсе нативно можно будет запускать Steam, Epic Games Store, платформы Ubisoft, EA и т.д.

Названа дата старта продаж - 16 октября.

Цена по-прежнему держится в секрете - по данным сетевых инсайдеров она составит 550 и 900 долларов в зависимости от версии.