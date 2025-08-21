Игроки массово возвращаются в Battlefield 2042 для наград в будущей Battlefield 6

18 августа завершилась открытая Battlefield 6 — будущего шутера от Electronic Arts. Новинка привлекла огромную аудиторию: только в Steam пиковый онлайн игры превысил 500 тысяч человек.

© Чемпионат.com

Сразу после завершения тестирования разработчики выпустили крупное обновление для Battlefield 2042. В нём в игру добавили новую карту Иводзима, новое оружие, технику и бесплатный боевой пропуск. Его главной особенностью стали награды из предыдущих частей серии, которые будут доступны в будущей Battlefield 6. Среди них, например, образы пистолетов из BF1 и BF5, образ танка из BF3 и образ командира из BF4.

Благодаря этому и гигантской скидке в 95% игроки массово возвращаются в Battlefield 2042. Если этим летом онлайн игры едва превышал 10 тысяч человек в Steam, то за последние дни он достиг 40 тысяч игроков и продолжает расти. Геймеры массово выполняют задания, чтобы на релизе новинки получить классические скины.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.