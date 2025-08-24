Ядерный Ганди и Бигфут в GTA: самые известные городские легенды об играх

Разработчикам современных игр очень тяжело держать какие-то детали в секрете от игроков. Из-за утечек и онлайн-форумов мы узнаем об играх практически все, что можно, еще задолго до релиза; а то, что все-таки не утекло, появляется вскоре после. Но раньше индустрия была совсем другой — вокруг популярных игр ходило немало слухов. Портал howtogeek.com рассказал о самых известных городских легендах из мира игр.

Спасение Айрис в Final Fantasy VII

Гибель Айрис в Final Fantasy VII до сих пор считается одним из самых шокирующих моментов в истории RPG. Она верный член партии на протяжении большей части игры, и сюжет явно позиционирует ее как романтического партнера для Клауда. К тому же, таинственная предыстория героини — ключ к самым большим секретам истории. Из-за всего этого внезапная смерть Айрис от рук Сефирота для многих стала жестоким сюрпризом.

Почти с самого релиза игры (возможно, слух распространил сотрудник Squaresoft) бытовала легенда, что игрок как-то мог спасти или вернуть Айрис к жизни. Некоторые думали, что это возможно лишь в японской версии игры, а другие — что для этого нужно использовать определенную материю специфическим образом. Но, в конце концов, чудесное воскрешение Айрис всегда было мифом.

Шен Лонг в Street Fighter II

Иногда источники мифов, связанных с видеоиграми, тяжело отследить, но Шен Лонг — не тот случай. Во времени, когда большинство новостей об играх появлялись исключительно в печатных журналах, издание Electronic Gaming Monthly заявило, что игроки могли сразиться с неким Шен Лонгом в Street Fighter II, пройдя аркадный режим за Рю и выдержав 10 раундов против М. Байзона, не получив урона.

Но позже EGM призналась, что это был первоапрельский розыгрыш. Шутка построена на цитате Рю после победы, но, на самом деле, никакого Шен Лонга в игре никогда не было. Capcom просто неправильно перевела термин Shoryuken — название знаменитого апперкота Рю. Причем у этого розыгрыша были неожиданные последствия: он вдохновил разработчиков на создание Акумы — похожего персонажа, который появился в Super Street Fighter II Turbo. А позже, в Street Fighter IV, к ростеру бойцов присоединился Гокен — брат Акумы и учитель Рю.

Бигфут в GTA: San Andreas

Несмотря на комичные объемы насилия и абсурдистский юмор, одной из фишек Grand Theft Auto III и ее спин-оффов был реализм и возможность погрузиться в мир. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент в франшизу начали просачиваться городские легенды из реальности. И одним из самых популярных был миф, который гласил, что на просторах San Andreas можно встретить Бигфута — он якобы прятался где-то в сельской местности штата. Но, естественно, никаких криптидов в игре не было… Что не помешало части игроков продолжать верить в его существование.

Херобрин в Minecraft

У старых фанатов Minecraft с Херобрином связаны особенно ностальгические воспоминания — он был главным героем городской страшилки, которая была популярной в первой половине 2010-х. Легенда зародилась, когда один из пользователей 4chan заявил, что столкнулся с существом, похожим на Стива, но с белыми глазами. Оно якобы строило собственные здания, прежде чем исчезнуть; пользователь позже утверждал, что его сообщения об этом феномене другим игрокам таинственным образом удалились. А он сам якобы получил сообщение от Херобрина, где тот приказал ему «остановиться».

Легенда набирала обороты, и некоторые игроки даже начали верить, что Херобрин — призрак брата создателя Minecraft. Популярные стримеры даже сфальсифицировали видео с помощью пакетов текстур, чтобы доказать, что Херобрин реален. Но он никогда не был реальным: Нотч, разработчик Minecraft, опроверг этот миф и прояснил, что у него никогда не было брата.

Ядерный Ганди в Sid Meier’s Civilization

Одна из самых популярных городских легенд в мире видеоигр уходит корнями в 1991-й — год релиза первой «Цивилизации». Одним из лидеров, доступных в игре, был Ганди. Из-за того, насколько он мирный, городская легенда утверждала, что уровень его агрессии составлял лишь 1 из 10, но якобы после того, как ИИ переключался на демократию, эта цифра снижалась на 2. Таким образом, показатель агрессии переходил в -1 — и это делало Ганди в 25 раз более агрессивным, чем любой другой лидер. А из-за этого некогда мирный лидер Индии начинал грозить всему миру ядерным оружием.

Но, увы, это всего лишь миф. На самом деле максимум агрессии — 3 единицы, и переход на демократическое правительство не снижал его. Ганди был перманентно заперт на 1 единице агрессии, но это не мешало ему пользоваться ядерными боеголовками — не чаще, чем другим миролюбивым лидерам, вроде Линкольна. Однако разработчиков так позабавила эта легенда, что они добавили «ядерного Ганди» в Civilization V, что вновь разожгло слухи о первой части серии.

Поиски Луиджи в Super Mario 64

На релизе Super Mario 64 была практически игрой мечты для фанатов серии. Марио, принцесса Пич и Баузер, огромные трехмерные уровни, совершенно новые ощущения от платформинга. Но в игре почему-то совсем не было Луиджи, что привело к рождению абсурдного слуха, что он был спрятан где-то глубоко в недрах Super Mario 64. А все из-за плохо различимой надписи на статуе во дворе замка принцессы — в ней некоторые поклонники разглядели слова «L is real 2401».

Число было абсолютно бессмысленным, хотя часть игроков думала, что она связана с предстоящим релизом Paper Mario (на самом деле она вышла 5 февраля 2001). По большей части, сторонников теории заговора привлекал оборот «L is real» — отсюда пошли слухи о том, что в игре должен быть какой-то способ открыть Луиджи как играбельного персонажа.

Тогда это было лишь вымыслом, но, как ни странно, они частично подтвердились в 2020 году благодаря крупной утечки данных Nintendo. Она показала, что компания планировала добавить в Super Mario 64 кооперативный режим, но впоследствии отказалась от этой идеи. Как раз в кооперативе, скорее всего, и можно было бы поиграть за Луиджи.