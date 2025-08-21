Вышел геймплейный трейлер игры Toxic Commando Джона Карпентера

Студия Saber Interactive и издательство Focus Entertainment представили на фестивале Gamescom 2025 очередной трейлер своей грядущей игры John Carpenter's Toxic Commando.

Проект вдохновлен фильмографией знаменитого голливудского режиссера 80-х годов, имя которого вынесено в заголовок, смешанную с атмосферой боевиков о братьях по оружию с чрезмерным экшеном, черным юмором и хоррор-элементами.

Синопсис следующий: "В недалеком будущем экспериментальная попытка обуздать силу ядра Земли заканчивается ужасающей катастрофой: освобождением Бога Слизи. Эта жуткая мерзость начинает терраформировать местность, превращая почву в ил, а живых… в нежить! Однако у гения, стоящего за экспериментом, есть план, как всё исправить. Ему нужна лишь команда компетентных, высококвалифицированных наёмников. К сожалению, всё это слишком дорого. Поэтому он нанимает…Токсичных коммандос!"

Релиз запланирован на начало следующего года.

Целевыми платформами называются Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.