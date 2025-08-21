"Божественная комедия" Данте Алигьери получит игровую адаптацию

На выставке Gamescom 2025 состоялся анонс игры La Divina Commedia.

В ее основе поэма "Божественная комедия".

Разработкой занимается итальянская инди-студия Jyamma Games.

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Это темная фэнтезийная ролевая онлайн-игра, вдохновленная знаменитым шедевром Данте Алигьери. Система "процедурной генерации подземелий" гарантирует уникальный и неповторимый игровой опыт".

Слоганом ожидаемо выбрана фраза "Оставь надежду, всяк сюда входящий".

В первом трейлере демонстрируются кадры с геймплеем.

Дата релиза не обозначена, в Steam уже готова страница, которую можно добавить в список желаемого.

Стоит отметить, что девелоперы уже не в первый раз обращаются к памятнику классической литературы - в 2008 году почившая ныне Visceral Games выпустила высокобюджетный экшен Dante's Inferno.