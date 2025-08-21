Вышла бета российской игры Militsioner о побеге от гигантского полицейского

Студия Tallboys объявила о запуске открытого тестирования игры Militsioner, в которой геймеру предстоит искать способы побега из города, находящегося под наблюдением гигантского милиционера. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

В тестовой версии доступен один район с интерактивным окружением, персонажами и скрытыми элементами. По словам разработчиков, геймплей построен на принципе свободы действий: игрок может использовать любые доступные методы для достижения цели. Если план провалится, необходимо найти способ успокоить «стража порядка» или скрыться бегством и укрыться в безопасном месте.

В сравнении с ранее опубликованными демо-версиями на платформах Patreon и Boosty команда внесла ряд изменений. В частности, переработана система обучения, добавлено новое интро с вариативными вступлениями, зависящими от результата предыдущих попыток, улучшен интерфейс и усовершенствован искусственный интеллект жителей города.

Разработчики уточнили, что тестирование проводится на промежуточной версии игры, и ряд аспектов проекта может измениться к релизу. Принять участие в тестировании можно до 10 сентября. Студия призвала игроков делиться обратной связью и сообщать об обнаруженных ошибках.

Ранее Sony объявила о подорожании PlayStation 5 в США на пятом году жизни консоли.