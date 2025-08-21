В 2025 году купили игровых ПК на 28 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года в России россияне купили более 1,3 млн настольных компьютеров на сумму около 28,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо».

Также сообщается, что за этот период на unbranded-сборки пришлось 36% продаж в штуках и 47,4% в денежном выражении. Такие компьютеры позволяют пользователям гибко подбирать комплектующие под конкретные задачи — от офисной работы до игр и работы с контентом.

Наряду с ростом популярности кастомных сборок стабильно высоким остается интерес к готовым решениям от ведущих производителей. В числе наиболее востребованных значатся Asus, предлагающий широкий спектр систем для дома и бизнеса, MSI, специализирующийся на игровых и высокопроизводительных конфигурациях, и Acer, ориентированный на универсальные модели для широкой аудитории.

Кроме того, игровые ПК продолжают формировать значимую часть выручки — около 15% при средней цене порядка 79 тыс. руб. При этом более 93% продаж в количественном выражении приходится на универсальные системы, пригодные для повседневного использования. Отдельно растет сегмент доступных gaming-capable решений, обеспечивающих запуск современных игр при умеренном бюджете.

«При выборе настольного компьютера ключевыми для большинства покупателей остаются оптимальное соотношение цены и набора комплектующих, а также возможность адаптировать систему под собственные задачи. На рынке востребованы как готовые решения от известных производителей, так и кастомные сборки, позволяющие собрать ПК именно с теми характеристиками, которые важны конкретному пользователю», — отметил руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский.

