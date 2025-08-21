AMD отказалась от выпуск B650 материнских плат — теперь только 800-я серия

По данным китайских источников, AMD официально прекратила выпуск чипсета B650.

Производители материнских плат больше не могут закупать эти чипы, а текущие модели перейдут в стадию распродажи складских остатков. Планируется, что основные запасы будут исчерпаны к октябрю.

Стоит отметить, что уход B650 не означает дефицита материнских плат под платформу AM5. Дело в том, что B650, B650E, B850 и X870 используют один и тот же базовый чип Promontory 21. Фактически речь идёт о консолидации модельного ряда и ускоренном переходе на серию 800.

Новый курс AMD позволит упростить линейку и сделать поддержку PCIe 5.0 стандартом для всех будущих решений.

Для пользователей это значит, что в продаже будут доступны только более современные платы, которые обеспечат совместимость с актуальными и будущими процессорами Ryzen.

Таким образом, AMD избавляется от промежуточного сегмента и полностью переводит AM5-экосистему на свежую 800-ю серию.