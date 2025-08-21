HLTV представили обновленный рейтинг на профессиональной сцене CS2

HLTV анонсировали новую версию рейтинга игроков на профессиональной сцене CS2 — Rating 3.0, которая стала точнее благодаря расширенному набору метрик. Теперь в расчётах участвуют шесть показателей вместо прежних пяти, что позволяет более объективно оценивать вклад игроков в победу команды.

© Чемпионат.com

Одним из ключевых нововведений стал Round Swing — показатель, отражающий, насколько каждое убийство влияет на шансы команды выиграть раунд. При этом учитываются карта, сторона (атака или защита) и экономическая ситуация на момент действия.

Также переработан подход к оценке убийств: теперь учитываются не только нанесённый урон и финальный выстрел, но и доля урона, участие во флешах, а также наличие или отсутствие размена.

Показатель Impact был полностью заменён на комбинацию новых метрик: Round Swing и Multi-Kill Rating.

Дополнительно скорректированы значения за убийства, нанесённый урон и выживание — теперь они зависят от контекста: стороны, карты и экипировки участников.

Также обновлены параметры KAST и Multi-Kill, с поправкой на вероятность тех или иных действий, включая стоимость снаряжения противника.

Интересно, что ассисты по урону теперь считаются по «старой» системе CS:GO — за 40+ урона, нанесённого по цели, вне зависимости от обстоятельств.

Вдобавок HLTV внедрили учёт новых игровых ситуаций: отказов от разменов (два фрага за 5 секунд) и неудачных разменов, где первый игрок вознаграждается за фраг, а второй наказывается, если оба погибают в течение короткого промежутка времени.