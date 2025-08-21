Игровые наушники Sony Inzone H9 II звучат как WH-1000XM6, но стоят дешевле

Sony представила новое поколение игровых наушников Inzone H9 II, которые получили драйверы от флагманских WH-1000XM6, но стоят заметно дешевле.

По заявлению компании, это позволяет добиться аналогичного качества звучания, сохранив при этом более доступный ценник — предзаказ уже открыт по цене $349.

Inzone H9 II стали легче по сравнению с первой версией: вес теперь всего 260 граммов. Важное нововведение — съёмный микрофон, благодаря которому гарнитуру можно использовать как обычные Bluetooth-наушники.

Поддерживаются и другие способы подключения: через AUX-кабель или комплектный USB-C-адаптер с низкой задержкой, что делает устройство совместимым со смартфонами, ПК, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X.

Гарнитура оснащена активным шумоподавлением и режимом прозрачности, а время автономной работы достигает 30 часов.

Для геймеров Sony подготовила специальные звуковые профили для Valorant и Apex Legends, созданные совместно с киберспортсменами Fnatic. Есть поддержка виртуального 7.1 и технологии 360 Reality Audio.