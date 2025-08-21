Samsung представила PCIe 5.0 SSD с рекордным объемом в 8 ТБ

Samsung анонсировала релиз своего самого ёмкого потребительского SSD-накопителя — 9100 Pro с 8 ТБ памяти. Новинка работает по интерфейсу PCIe 5.0 и станет доступна уже со 2 сентября 2025 года.

Модель сохраняет характеристики младших версий: скорость чтения достигает 14,8 ГБ/с, записи — 13,4 ГБ/с, а производительность в случайных операциях превышает 2,6 млн IOPS. Такой уровень делает накопитель одним из самых быстрых на рынке в формате M.2.

Стоимость новинки официально заявлена на уровне €964,99 за версию без радиатора и €983,99 за вариант с Heatsink. Однако, как показывает пример 4-ТБ версии, реальная цена в рознице может оказаться заметно ниже заявленной.

Главное преимущество Samsung 9100 Pro — это первый потребительский SSD PCIe 5.0 объёмом 8 ТБ. Ни решения на базе контроллера Phison E26, ни новые модели с SM2508 пока не предлагают аналогичного объёма.

Конкуренты, включая SanDisk с WD_Black SN8100, обещают подобные накопители только к концу 2025 года.