ASUS представила мониторы ROG Swift и Strix

ASUS Republic of Gamers представила три новых игровых монитора – ROG Swift OLED PG27AQWP-W, ROG Strix OLED XG27AQWMG и ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, оснащённые усовершенствованной Tandem OLED-панелью.

© MobiDevices

По данным производителя, Tandem OLED обеспечивает на 15% большую пиковую яркость, на 25% более широкий цветовой охват и на 60% увеличенный срок службы по сравнению с предыдущими моделями WOLED.

Все новинки характеризуются временем отклика 0,03 мс (GTG), соответствуют стандартам VESA DisplayHDR True Black и обладают практически полным охватом цветового пространства DCI-P3. Глянцевое покрытие ROG TrueBlack Glossy повышает детализацию изображения и глубину чёрного, а технология ASUS OLED Care Pro с датчиком Neo предотвращает выгорание.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Флагманская модель получила 26,5-дюймовую панель с частотой обновления 540 Гц – это самый быстрый в мире OLED-монитор. Поддерживается режим Dual Mode, позволяющий переключаться между QHD @ 540 Гц и Full HD @ 720 Гц.

Монитор оснащён интерфейсами DisplayPort 2.1a (UHBR20, 80 ГБит/с) и HDMI 2.1, а также датчиком Neo, который определяет присутствие пользователя и переводит экран в режим ожидания при его отсутствии. Стоимость и дата начала продаж пока не раскрываются.

ROG Strix OLED XG27AQWMG

Эта 26,5-дюймовая QHD-модель предлагает частоту обновления 280 Гц и компактную подставку (на 30% меньше, чем у прошлых 27-дюймовых XG). Поддерживаются HDR-стандарты VESA DisplayHDR 500 True Black, 10-битная цветопередача и Delta E < 2.

Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, USB-хаб и крепление для штатива. Продажи стартуют в IV квартале текущего года по цене $699.

ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2

Обновлённая версия с матрицей WOLED также имеет диагональ 26,5 дюйма, но частота обновления составляет 240 Гц. Монитор поддерживает VESA DisplayHDR 400 True Black, охват DCI-P3 – 99%, настоящую 10-битную цветопередачу и Delta E < 2.

Датчик Neo защищает от выгорания, а компактная подставка уменьшена на 30% относительно предыдущих моделей серии. Подключение обеспечивают DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, USB-хаб и крепление для штатива.