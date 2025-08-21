Sony повысит стоимость консоли PlayStation 5 спустя пять лет после ее выхода

Sony Interactive Entertainment объявила о пересмотре рекомендованных розничных цен на игровые консоли PlayStation 5 на американском рынке. С 21 августа стоимость всех актуальных моделей увеличится на $50.

Таким образом, стоимость консолей PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition и PlayStation 5 Pro составит $549, $499 и $749 (около 44, 40 и 52 тыс. руб.) соответственно.

По словам вице-президента по глобальному маркетингу SIE Изабель Томати, решение обусловлено «сложной экономической ситуацией». При этом стоимость аксессуаров для PS5 останется прежней, а в других странах ценовая политика пока не пересматривается.

Sony стала последним производителем игровых консолей, объявившим о подорожании своих устройств в США. Так, в мае Microsoft объявила о росте стоимости консолей Xbox, а также о планах увеличить цены на AAA-игры до $80, однако позднее компания уточнила, что игры текущего года будут реализовываться по прежней цене — $70.

Также в августе Nintendo of America объявила о повышении цен на консоль Switch первого поколения в США. Компания объяснила решение введением дополнительных тарифов Трампом.

