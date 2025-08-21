Российская пенсионерка прославилась благодаря навыкам геймера

Играющая в Counter-Strike 2 российская пенсионерка стала звездой соцсетей. Как сообщил Telegram-канал Shot, 76-летняя Ольга Ивановна настолько прославилась благодаря навыкам геймера, что вызвала восторг пользователей по всему миру.

© Lenta.ru

«Бабуля из Нижнего Новгорода. На [платформе для стримеров] Twitch она с 2021 года. Говорит, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот типа готовки и походов в поликлинику. Ну и заработать дополнительную денежку к пенсии», — отметил канал.

Уточняется, что каждый месяц она зарабатывает в среднем по 100 тысяч рублей за счет донатов зрителей. При этом, по данным Telegram-канала «Первый спорт», в июне 2025 года ей пришлось продать все свои элементы экипировки в Counter-Strike, чтобы выплатить кредит, который на игрока оформили родственники.

Ранее экс-нападающему «Краснодара» Федору Смолову заблокировали аккаунт на Twitch из-за угроз «дать леща». Футболист во время прохождения игры Counter-Strike вступил в конфликт с юным киберспортсменом.