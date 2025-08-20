Как открыть значок «Крутой игрок» в Peak: гайд

Обычно значки в Peak требуют совершить те или иные действия, забираясь на гору в определенном биоме, но «Крутой игрок» — исключение из этого правила. Портал PC Gamer рассказал, как его получить.

© Steam

Для того, чтобы открыть значок «Крутой игрок» и разблокировать достижение, игроку нужно бросить тарелочку на расстояние 100 метров. Это можно сделать в любом биоме, поэтому отправляться в какую-то специфическую точку не придется. Очевидно, совершить бросок будет проще в биоме, где много открытого пространства, вроде столовой горы или начала тропиков. В идеале, лучше не рисковать — иначе вы можете случайно швырнуть тарелочку куда-нибудь, откуда вы больше не сможете ее достать.

Чтобы открыть значок было проще, отправляйтесь на берег — там тарелочку можно найти прямо на месте крушения. Она будет не внутри самолета, а снаружи, как бинокль. Поскольку тарелочка занимает слот в инвентаре, желательно разделаться с броском как можно скорее, чтобы вы смогли освободить место и взять более полезный предмет. Но, в зависимости от того, как карты будут генерироваться каждый день, найти подходящее место для броска может быть тяжело.

Еще один нюанс в том, что игра не предлагает какого-либо способа замерить дистанцию между двумя игроками. Поэтому понять, когда вы отойдете на 100 метров друг от друга, может быть тяжело.

Заняв позиции, прицельтесь в точку, куда вы хотите кинуть тарелку, и нажмите Q, чтобы на экране появился индикатор. Т.к. бросить снаряд нужно на большое расстояние, бросок должен быть достаточно сильным. Отпустите кнопку, когда будете готовы, и надейтесь, что игрок на другом конце сможет ее поймать. Имейте в виду, что для открытия значка другой игрок обязательно должен поймать тарелку!

Если вы не видите уведомления о новом достижении, то, скорее всего, вы отошли не на 100 метров. Отходите на более длинную дистанцию и пытайтесь заново, пока достижение наконец не откроется. Именно поэтому важно проводить попытки на просторном, плоском месте, где нет препятствий.