Анонсирована Valor Mortis - soulslike с зомби в антураже Наполеоновских войн

В ходе церемонии открытия выставки Gamescom 2025 состоялся анонс игры Valor Mortis.

Зрителям был представлен дебютный трейлер с катсценой, раскрывающей сюжетную завязку, и кадрами геймплея.

Проект сочетает в себе элементы, которые нечасто комбинируются друг с другом. В качестве сеттинга выбрана эпоха Наполеоновских войн, играть предстоит за восставшего из мертвых солдата армии Бонапарта, а жанрово создатели определяют свою работу как soulslike-экшен от первого лица.

Разработкой занимается студия One More Level, отметившаяся ранее Ghostrunner.

Релиз на ПК и консолях запланирован на следующий год.