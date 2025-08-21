Анонсирована Valor Mortis - soulslike с зомби в антураже Наполеоновских войн

Анонсирована игра Valor Mortis - soulslike с зомби в антураже Наполеоновских войн
В ходе церемонии открытия выставки Gamescom 2025 состоялся анонс игры Valor Mortis.
Зрителям был представлен дебютный трейлер с катсценой, раскрывающей сюжетную завязку, и кадрами геймплея.
Проект сочетает в себе элементы, которые нечасто комбинируются друг с другом. В качестве сеттинга выбрана эпоха Наполеоновских войн, играть предстоит за восставшего из мертвых солдата армии Бонапарта, а жанрово создатели определяют свою работу как soulslike-экшен от первого лица.
Разработкой занимается студия One More Level, отметившаяся ранее Ghostrunner.
Релиз на ПК и консолях запланирован на следующий год.