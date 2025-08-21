Консоль Valve Fremont от Steam получит видеокарту RX 7600

В базе Geekbench замечено новое устройство Valve Fremont с процессором AMD Zen 4. Это может быть домашняя игровая консоль, сообщает WCCFTech.

В бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования неизвестного устройства Valve под кодовым названием Fremont. Благодаря этому стали известны характеристики устройства: процессор AMD семейства Zen 4 с индексом «1772», относящимся к линейке Hawk Point 2 или Gorgon Point. Чип располагает шестью ядрами и двенадцатью потоками, работает на частоте от 3,2 до 4,8 ГГц и имеет 16 МБ кэша L3 и 6 МБ кэша L2.

За графику в устройстве будет отвечать видеокарта Radeon RX 7600 с архитектурой RDNA 3 и оперативная память на 8 ГБ DDR5-5600.

По итогу тестирования в Geekbench Valve Fremont набрал 2412 баллов в одноядерном режиме и 7451 балл в многоядерном.

Назначение устройства пока не раскрывается. Учитывая характеристики, Valve Fremont может представлять собой стационарный ПК или игровую консоль-альтернативу PlayStation и Xbox.

В 2015 году Valve представила Steam Machines. Это были игровые консоли под управлением SteamOS, выпускаемые партнерами, такими как Alienware, Gigabyte Technology, Zotac и другими. Устройства так и не стали популярными.

