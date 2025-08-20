Sony объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

Компания Sony объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Игра станет доступна для владельцев консолей 20 ноября.

© Чемпионат.com

На сайте PlayStation Store уже стартовали предзаказы игры. Стандартное издание обойдётся игрокам в $ 60 (около 4 800 рублей). Cтоимость Deluxe Edition составит $ 80 (около 6 430 рублей) — в него войдёт эксклюзивное оружие и снаряжение, а также дополнительные задания и саундтрек с артбуком. Полное издание стоит $ 110 (около 8 840 рублей). В него войдёт сезонный абонемент на все дополнения, а также всё из комплекта Deluxe Edition.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в конце 2024 года на ПК и Xbox Series. Игру встретили смешанными отзывами: с одной стороны, многие достоинства оригинальной трилогии смогли перенести в современном формате, но с другой – у игры оказалось много технических проблем и отсутствовали обещанные функции — среди них, например, наиболее обидным было отсутствие системы A-Life, которая отвечала за поведение группировок в открытом мире.