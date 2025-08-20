Разработчику Call of Duty пришлось объясняться за появление в игре ИИ-контента

Заместитель творческого директора студии Treyarch Майлз Лесли дал разъяснения относительно появления созданного генеративным ИИ контента в Call of Duty: Black Ops 6. Это произошло после того, как в феврале на странице игры в Steam появилась отметка о наличии ИИ-контента в игре, о чем геймеры догадывались и чем были недовольны задолго до этого. Об этом сообщает DTF.

В интервью IGN на Gamescom 2025 Лесли пояснил, что инструменты искусственного интеллекта применяются исключительно для оптимизации рабочих процессов и не замещают человеческий труд. По его словам, весь игровой контент Call of Duty создается и дорабатывается непосредственно разработчиками.

При этом представитель Treyarch признал, что некоторый материал, сгенерированный ИИ, все же случайно попал в Black Ops 6. Он подчеркнул, что, хотя компания открыто заявляет об использовании таких инструментов для помощи, они не призваны заменять членов команды, которые отвечают за финальную доработку и создание игрового контента.

Однако Лесли не смог дать четкого ответа на вопрос о том, почему обнаруженный ИИ-контент не был удален из игры. Он лишь отметил, что это не входит в сферу ответственности его отдела, но команда активно работает над предотвращением попадания подобного материала в финальный продукт и поиском решений для исправления ситуации.

Студия Treyarch активно участвовала в разработке Black Ops 6, а также работает над Black Ops 7, релиз которой запланирован на октябрь 2025 года.

