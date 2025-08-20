В Сети раскритиковали первый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem

Японская компания Capcom привезла на выставку Gamescom 2025 очередной трейлер своей грядущей игры Resident Evil Requiem, в котором аудитории были обещаны кадры с геймплеем.

Показ состоялся в рамках церемонии открытия Opening Night Live.

В течение почти четырехминутного ролика непосредственно игровой процесс демонстрируется только в одном отдельном микро-эпизоде, который по разным подсчетам комментаторов под видео длится от 3 до 9 секунд.

По этому поводу в обсуждениях зрители массово высказывают свое недовольство.

Остальной хронометраж занимают катсцены, слабо раскрывающие сюжетную завязку.

Релиз новой части хоррор-франшизы запланирован на 26 февраля следующего года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam).