Resident Evil: Requiem, новая игра ZA/UM и продолжение Black Myth: главное с открытия Gamescom 2025

Ночью 19 августа состоялась церемония открытия выставки Gamescom — Opening Night Live. По традиции, на ней представили не только свежие новости об уже анонсированных играх, но и новинки, о которых раньше лишь ходили слухи. Рассказываем о главных анонсах презентации.

© Steam

Call of Duty: Black Ops 7

Презентацию открыл свежий трейлер Black Ops 7, который раскрыл много новых деталей об игре. Так, события сюжета развернутся не только в реальности, но и в цифровых мирах, где можно будет побывать в искаженных версиях Лос-Анджелеса, Токио, Аляски и таинственном Авалоне — «месте, которое эволюционирует вместе с игроком». Разработчики также подтвердили, что кампанию можно будет целиком пройти в кооперативном режиме на четырех игроков, а сам сюжет делает акцент на свободу действий. Релиз состоится 14 ноября.

Lords of the Fallen 2

Перезагруженная в 2023 году Lords of the Fallen получит продолжение, которое развернется через 100 лет после событий оригинальной игры. Авторы обещают, что сиквел будет «более кровавым, быстрым и брутальным». Дата релиза и первые кадры геймплея появятся позже в этом году.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Бэтмен возвращается в самой амбициозной LEGO-игре про Темного рыцаря. Legacy of the Dark Knight охватывает всю карьеру супергероя, от его истоков до легендарного статуса. Похоже, разработчики соберут лучшие моменты из разных инкарнаций Бэтмена, от игр до комиксов и фильмов, чтобы дать фанатам настоящий сборник лучших хитов. Даже Бэтмобиль будет представлен в нескольких вариантах.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Игры по мотивам Warhammer 40,000 переживают ренессанс: вслед за Rogue Trader и Space Marine 2 фанатов RTS порадует четвертая часть Dawn of War. Судя по трейлеру, игра расскажет о противостоянии ордена Кровавых ангелов, орков, некронов и адептус механикус. По части геймплея игра собирается вернуться к корням серии, но разработкой теперь занимаются другие люди: студию Relic сменила немецкая KING Art Games. Релиз проекта намечен на 2026 год.

Death by Scrolling

Легенда игровой индустрии Рон Гилберт работает над новым проектом — ролевым боевиком Death by Scrolling. Игроку предстоит сбежать от смерти в чистилище на постоянно движущейся вверх арене, поэтому соображать предстоит быстро. По трейлеру игра напоминает гибрид Vampire Survivors, Enter the Gungeon и классических The Legend of Zelda.

Zero Parades

Студия ZA/UM представила свой первый проект после громкого скандала и увольнения ведущих разработчиков Disco Elysium. Zero Parades — «шпионская RPG» об оперативнике, отправленном на таинственное задание. Судя по ролику, игра как минимум сохранила настроение и броский арт-дизайн Disco Elysium, но большая часть творческих деятелей, работавших над ней, уже покинула команду. У игры нет даты релиза, но уже появилась страницы в Steam.

Silent Hill f

До выхода Silent Hill f осталось мало времени, но разработчики все-таки привезли на Gamescom новый трейлер, где показали темный мир в виде бесконечного алтаря, таинственного монаха и двойника главной героини. Помимо этого, трейлер показывали в дубляже, поэтому теперь мы знаем, кто исполнит роль протагонистки — она говорит голосом актрисы Сьюзи Енг. А игра выйдет 25 сентября.

Moonlighter 2

Moonlighter 2 получила новый трейлер и дату релиза — 23 октября в раннем доступе Steam. Игрокам вновь предстоит управлять собственным магазинчиком в фэнтезийном мире, торгуя добром, которое можно добыть в подземелье. Авторы обещают обновленную боевую систему и множество перков, а в раннем доступе можно будет увидеть большую часть сюжета.

The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment продемонстрировала новый трейлер The Outer Worlds 2, посвященный компаньонам, которые могут составить игроку компанию в путешествии по Аркадии. В их числе — жизнерадостный робот-медик, безумный культист и паладин с двуручным молотом. Игра выйдет 29 октября, а подписчикам Game Pass Ultimate будет доступна бесплатно.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

После раунда превью, отозвавшихся о проекте неожиданно оптимистично, студия The Chinese Room огласила дату релиза продолжения культовой вампирской RPG. Bloodlines 2 выйдет 21 октября, а трейлер на Gamescom показал новые кадры сюжета и боев.

Ghost of Yotei

Студия Sucker Punch показала свежий сюжетный трейлер грядущей Ghost of Yotei, но помимо него разработчики припасли сюрприз. Сиквел самурайского боевика, как и первая часть, в 2026-м получит бесплатное дополнение Legends, которое добавит в игру кооперативный режим и сюжет, сфокусированный на «сверхъестественных событиях».

Resident Evil: Requiem

Долгожданный трейлер Requiem, ради которого многие геймеры и ждали открытия Gamescom, оказался довольно коротким. Он посвящен предыстории главной героини — Грэйс Эшкрофт, и ее отношениям с погибшей матерью. Новостей от Леона Кеннеди или других героев Resident Evil по-прежнему нет, но Capcom явно намекает, что Requiem вновь вернется к глобальному сюжету саги. Релиз хоррора по-прежнему намечен на 27 февраля 2026.

Black Myth: Zhong Kui

Под занавес презентации студия Game Science, потрясшая мир своим боевиком Black Myth: Wukong, анонсировала новый проект — вторую часть цикла, посвященного китайскому фольклору. В Zhong Kui игроки примерят на себя роль царя демонов и великого охотника на злых духов. По словам самих разработчиков, новинка последует по стопам Wukong — она тоже будет хардкорным soulslike-боевиком. Пока без даты релиза, но проект выйдет на ПК и консолях.