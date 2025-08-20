Qualcomm представила Snapdragon 7s Gen 4

Qualcomm представила новый чип Snapdragon 7s Gen 4, ориентированный на смартфоны среднего сегмента.

Новинка появилась почти ровно через год после релиза предыдущей модели, но революции не произошло — компания сделала упор на небольшие улучшения при сохранении доступности.

Чип по-прежнему производится по 4-нм техпроцессу и использует знакомую схему CPU 1+3+4. Главный апгрейд — повышение частоты у старшего ядра Cortex-A720 до 2,7 ГГц (против 2,5 ГГц у предшественника). В итоге прирост производительности составил около 7%.

Остальные ядра — три Cortex-A720 на 2,4 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1,8 ГГц — остались без изменений. Графика Adreno также получила порядка 7% прироста мощности, но ключевой апдейт касается дисплеев: теперь поддерживаются экраны до 2900 × 1300 пикселей с частотой 144 Гц.

Это может оказаться полезным не только для смартфонов, но и для портативных игровых устройств.

В остальном Snapdragon 7s Gen 4 остаётся эволюционным обновлением, предлагая умеренный рост скорости и сохранение ИИ-функций прошлого поколения.