AMD раскроет планы по Zen 6, RDNA 5 и ИИ на специальной презентации

AMD подтвердила проведение Financial Analyst Day 2025, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке.

На мероприятии компания представит долгосрочные планы по развитию CPU, GPU и решений для ИИ, а также обновит финансовую стратегию.

Главный акцент ожидается на будущих архитектурах. По данным AMD, серверные процессоры EPYC Venice на базе Zen 6 выйдут в 2026 году и предложат до 256 ядер. На ноябрьской презентации компания впервые подробно расскажет о Zen 6 для потребительских ПК, а также затронет дальнейшие поколения Zen 7 и Zen 8.

В графическом направлении ожидаются детали по RDNA 5 и будущей архитектуре UDNA 6, где AMD может объединить геймерские и профессиональные GPU. Также прозвучат планы по развитию Instinct MI500 для ИИ и HPC, которые сменят текущие ускорители MI400 на CDNA Next.

Вместе с тем AMD поделится дорожной картой сетевых решений, включая карты Vulcano с поддержкой 800 GbE, и планами по упаковке чипов для высокопроизводительных систем.