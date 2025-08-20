NVIDIA анонсировала игру The Oversight Bureau с голосовым управлением и ИИ
NVIDIA представила необычный игровой проект The Oversight Bureau, созданный совместно со студией Iconic Interactive.
Анонс состоялся в рамках GeForce ON Community Update. Игра позиционируется как «оруэлловская головоломка» с акцентом на голосовое управление и технологии ИИ.
Сюжет разворачивается в Центре перепрограммирования CUTE, откуда игроку предстоит выбраться, доказав свою «социальную пригодность».
Главное отличие от аналогов — способ взаимодействия: геймеры общаются голосом с персонажами, а система с помощью NVIDIA ACE анализирует эмоции и строит сюжетные диалоги.
В основе проекта лежит собственный Narrative Engine студии Iconic Interactive. Он использует две модели ИИ: одна распознаёт настроение игрока, другая отвечает за поведение и реплики персонажей, сохраняя при этом контроль разработчиков над историей.
Разработчики подчёркивают, что используют ИИ не для замены творчества, а для расширения возможностей повествования. The Oversight Bureau выйдет на ПК до конца года.