NVIDIA представила необычный игровой проект The Oversight Bureau, созданный совместно со студией Iconic Interactive.

Анонс состоялся в рамках GeForce ON Community Update. Игра позиционируется как «оруэлловская головоломка» с акцентом на голосовое управление и технологии ИИ.

Сюжет разворачивается в Центре перепрограммирования CUTE, откуда игроку предстоит выбраться, доказав свою «социальную пригодность».

Главное отличие от аналогов — способ взаимодействия: геймеры общаются голосом с персонажами, а система с помощью NVIDIA ACE анализирует эмоции и строит сюжетные диалоги.

В основе проекта лежит собственный Narrative Engine студии Iconic Interactive. Он использует две модели ИИ: одна распознаёт настроение игрока, другая отвечает за поведение и реплики персонажей, сохраняя при этом контроль разработчиков над историей.

Разработчики подчёркивают, что используют ИИ не для замены творчества, а для расширения возможностей повествования. The Oversight Bureau выйдет на ПК до конца года.