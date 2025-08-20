Анонсирована Black Myth: Zhong Kui — продолжение Black Myth: Wukong

Китайские разработчики хита Black Myth: Wukong анонсировали вторую часть в серии Black Myth — Black Myth: Zhong Kui. Студия Game Science поблагодарила фанатов за большой успех оригинала, благодаря которому у неё появилась возможность позволить себе более интересные эксперименты.

Чжун Куе стал естественным выбором, порожденным этим стремлением и другими сопутствующими факторами. Мы уверены, что в этом новом проекте мы сможем внести свежие изменения, создать новые вещи, при этом внимательно посмотрев на наши прошлые недостатки и сожаления.

Разработчики уже подтвердили, что новая игра останется прежним экшеном, только играть предстоит уже не за обезьяну. Однако создание Black Myth: Zhong Kui находится на очень раннем этапе, команда даже не успела закончить подготовку истории и продолжает исследовать мифологию. Никакой даже примерной даты выхода сейчас нет, но игра выйдет на ПК и всех актуальных консолях на момент релиза.

При этом Game Science намекает, что история главного героя Black Myth: Wukong ещё не закончена.