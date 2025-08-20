Для Ghost of Yotei выпустят бесплатный кооператив

Sucker Punch в свежем трейлере «Призрака Ётэй» подтвердила, что игра в следующем году получит бесплатное дополнение — кооперативный режим «Легенды», который уже появлялся в прошлой игре студии, «Призраке Цусимы».

В Ghost of Yotei будет два режима — сюжетные задания на двоих и миссии на выживание для четверых. Среди главных противников будут демонические версии ётэйской шестёрки — злодеев из основной игры, которых предстоит убить в сюжетной кампании.

«Призрак Ётэй» выйдет 2 октября только на PS5. У игры ожидается полная русская локализация.