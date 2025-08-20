Deep Silver представила Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Издатель Deep Silver и разработчик KING Art (Iron Harvest) представили Warhammer 40,000: Dawn of War 4. RTS выйдет на PC в 2026 году.

Предыдущая часть (от Relic) увидела свет в 2017-м и получила от Riot Pixels 72 из 100 баллов.

В кампании Dawn of War 4 предложат на выбор четыре фракции — орки, космодесантники, некроны и Adeptus Mechanicus. Играть можно в «коопе» или сольно. Еще заявлены поединки с ИИ, режим Last Stand и мультиплеерные баталии от 1-на-1 до 3-на-3.