Два класса в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 доступны только за деньги

Paradox начала сбор предзаказов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, однако одной из неожиданных новостей стало наполнение изданий игры — как оказалось, только покупатели самого дорогого издания получат все классы (кланы).

© Чемпионат.com

Покупатели стандартного и расширенного изданий смогут играть только за четыре класса, тогда как владельцы премиального издания получат доступ сразу к шести классам — Ласомбра и Тореадор. Выбор клана влияет на доступную одежду и набор активных умений.

Выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.