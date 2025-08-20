Детали сюжета Call of Duty: Black Ops 7 и дата выхода

Компания Activision полноценно анонсировала Call of Duty: Black Ops 7 — новую часть в культовой серии шутеров. Игра выйдет 14 ноября на ПК и консолях с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

События Call of Duty: Black Ops 7 развернутся в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха.

Авторы делают упор на сюжетную кампанию — её в этот раз можно будет пройти в кооперативе. Кроме того, в игре будет и традиционный зомби-режим. В мультиплеере на старте будет 16 карт, среди которых появятся локации в Токио и на Аляске.

