Как вернуть личный транспорт со штрафстоянки в GTA Online

Даже самые опытные игроки в GTA Online не защищены от системы розыска игры, и длинная рука закона может в любой момент забрать ваш персональный транспорт, если не быть аккуратным. Портал PC Gamer рассказал, как его вернуть.

© Steam

Если ваш личный транспорт эвакуировала полиция в GTA Online, его можно забрать со штрафстоянки в полицейском участке Лос-Сантоса. При заборе транспорта придется заплатить $250, но никто не мешает вам просто перелезть забор и угнать машину бесплатно, если вы категорически не хотите платить. Правда, такой маневр сразу приведет к 2-звездочному уровню розыска, поэтому будьте готовы к погоне.

Вы также можете попросить личного ассистента забрать ваш транспорт, если вы зарегистрированы как CEO. Если вы владеете офисом, позвоните ассистенту, и он заберет транспорт за $1 000.

Местоположение транспорта на штрафстоянке отмечено значком белой машины на карте. Если вы не можете найти его, то просто проложите GPS-маршрут к личному транспорту, и игра сама приведет вас к нужной точке.