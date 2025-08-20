Кооп-игра Peak возглавила чарты Steam, обойдя Battlefield 6 и Cyberpunk 2077

Чемпионат.com

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 12 по 19 августа. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Абсолютным лидером топа выступил кооперативный симулятор скалолаза Peak — на фоне выхода крупного обновления и новой скидки. Второе место занял портативный ПК Steam Deck, замкнул тройку предзаказ Battlefield 6.

В десятку также вошли переиздание Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty, выживач Rust и хоррор Dead by Daylight.

Чарт продаж Steam с 12 по 19 августа

  • Peak
  • Steam Deck
  • Battlefield 6
  • Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition
  • Cyberpunk 2077
  • Rust
  • Dead by Daylight
  • GTA 5 Enhanced
  • Subnautica
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.