Microsoft назвала список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass

В августе в Game Pass добавят Persona 4 Golden, Dragon Age: The Veilguard и Gears of War
Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине августа 2025 года.
В этот раз в список вошли сразу семь проектов. Главными хитами первой половины месяца станут японская ролевая игра Persona 4 Golden, шутер Gears of War: Reloaded и ролевая игра Dragon Age: The Veilguard.
Какие игры добавят в Game Pass в августе 2025 года
- Blacksmith Master (Ultimate/PC) — 19 августа
- Void/Breaker (Ultimate/PC) — 19 августа
- Persona 4 Golden (Standard) — 20 августа
- Goat Simulator Remastered (Standard) — 20 августа
- Herdling (Ultimate/PC) — 21 августа
- Gears of War: Reloaded (Ultimate/PC) — 26 августа
- Dragon Age: The Veilguard (Ultimate/PC) — 28 августа.
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 31 августа из Game Pass пропадут: