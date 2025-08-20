В Helldivers 2 пройдет кроссовер с Halo: ODST

В Helldivers 2 пройдёт кроссовер с Halo: ODST с новым оружием и предметами
Компании Sony и Microsoft объявили о будущем кроссовере Helldivers 2 с Halo: ODST. Он стартует уже 26 августа, в день выхода сетевого шутера на консолях Xbox Series.
Так, в этот день в Helldivers 2 добавят новый боевой пропуск стоимостью в 1500 суперкредитов. В него войдут четыре оружия (винтовка MA5C, пистолет-пулемёт M7S с глушителем, дробовик M90A с фонариком и пистолет M6C/SOCOM с лазерным прицелом), два комплекта брони, а также плащи и карточки в стиле Halo.
Helldivers 2 доступна на ПК и PS5. Релиз на Xbox Series, как и сам ивент с Halo: ODST, пройдёт 26 августа.