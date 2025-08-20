В Roblox ограничат контент 18+

Компания Roblox Corporation объявила о введении строгих ограничений на контент для взрослых и сексуального характера в своей одноименной игре. Эти меры последовали за серией громких обвинений и судебных исков, в которых платформу обвинили в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

В частности, генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл назвала платформу «рассадником для сексуальных хищников», утверждая, что в играх сервиса орудуют педофилы. В своей жалобе Меррилл привела в пример такие игры, как Escape to Epstein Island, Diddy Party и Public Bathroom Simulator, вызывающие серьезные опасения.

Согласно новым правилам, под запрет попадает не только явный романтический и сексуальный контент, но и любые намеки на сексуальную активность, будь то определенное поведение, сценарии или даже элементы окружения в игровых мирах.

Одним из ключевых изменений станет ограничение доступа к играм без установленного возрастного рейтинга. Теперь такие проекты будут видны исключительно их разработчикам и членам команды. Для того чтобы сделать эти игры доступными для широкой аудитории, авторам предстоит пройти обязательное анкетирование и получить официальную возрастную маркировку контента.

Кроме того, Roblox внедряет усовершенствованную систему выявления нарушений, способную распознавать неприемлемый контент даже внутри игр, которые формально соответствуют политике платформы. Например, технология сможет идентифицировать запрещенные изображения в приложениях, предоставляющих функцию рисования.

Платформа также введет строгие возрастные ограничения для социального контента. Виртуальные пространства, имитирующие частные зоны, такие как спальни и ванные комнаты, а также локации, напоминающие виртуальные бары и клубы, теперь будут доступны только пользователям старше 17 лет при условии подтверждения их личности.

Более подробная информация о предстоящих изменениях ожидается в ближайшие недели.

