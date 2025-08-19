Игровая выставка gamescom 2025 стартует сегодня: где смотреть

Уже сегодня, 19 августа, состоится церемония открытия gamescom 2025 — крупной летней видеоигровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу под названием Opening Night Live вновь выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards и июньского ивента Summer Game Fest.

Выставка gamescom 2025 начнётся в 21:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

Где смотреть Opening Night Live 2025

YouTube

Twitch.

Уже известно, что на церемонии открытия gamescom 2025 покажут новые трейлеры Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil 9: Requiem, Silent Hill f, Ghost of Yotei, Lords of The Fallen 2 и второго сезона «Фоллаута». Кроме того, посетители выставки смогут оценить демоверсию Hollow Knight: Silksong — самой желанной игры в Steam прямо сейчас.