Почему механическая клавиатура может разочаровать?

Механические клавиатуры часто подаются как лучший вариант для игр и печати, поэтому многие люди покупают их… И затем быстро разочаровываются, потому что им что-то не нравится. Но что пошло не так? И можно ли это исправить? Портал howtogeek.com рассказал, почему новенькая механическая клавиатура может разочаровать.

© Unsplash

По наивности некоторые люди думают, что, если механическая клавиатура популярная или дорогая, это автоматически означает, что она объективно хорошая. Но, на самом деле, тактильные ощущения, звуки и эстетика клавиатуры — вопрос личных предпочтений. Поэтому популярная клавиатура, которая нравится одним, может не нравиться другим.

Например, переключатели внутри клавиатуры — важнейший компонент устройства. Если ваша периферия ощущается и звучит не так, как вы хотите, то, скорее всего, проблема именно в переключателях. Может, вы хотели получить громкие, щелкающие клавиши, но вместо этого получили клавиатуру с более приглушенным звуком — или наоборот. Может, вам больше подходят плавные линейные переключатели, но вместо них вы купили более жесткие тактильные. Подобные ошибки легко допустить, если вы только погружаетесь в мир механических клавиатур.

Еще один хороший пример — игровые клавиатуры. Матовые клавиши, подсветка и стилизованные шрифты определенно подходят под эстетику многих геймеров, но функциональные фишки таких клавиатур заточены именно под игры, не под печать. Так, магнитные переключатели оптимизированы для быстрых нажатий и отзывчивости, но, как правило, их не очень любят те, кто много печатают.

Помимо этого, многие игровые клавиатуры используют нестандартную раскладку нижнего ряда, где Ctrl и «Пробел» увеличены, а Alt и Win уменьшены. Подобная организация клавиш помогает в RPG и FPS, но из-за нее можно с непривычки часто нажимать не на те клавиши.

Продолжая разговор об эргономике, есть вероятность, что вы недовольны клавиатурой из-за форм-фактора или раскладки. Например, клавиатуры без цифрового блока, 75% и 60% раскладки известны тем, что они убирают «лишние» клавиши, чтобы на столе появилось больше места для мыши. Но если вы купили устройство без ряда F-клавиш или цифрового блока, а потом поняли, что, на самом деле, пользуетесь ими каждый день, то опыт пользования клавиатурой будет не самым комфортным.

Что делать, если клавиатура неудобна? Первый и самый очевидный способ — поменять переключатели, при условии, что устройство поддерживает их замену. Подумайте, что вам нравится и не нравится в нынешних переключателях, и подыщите замену, которая больше соответствует вашим предпочтениям. Перед покупкой нового набора переключателей желательно понимать, что вы хотите получить. Некоторые энтузиасты специально для этого приобретают тестеры для переключателей, но они достаточно дорогие. Можно обойтись просто визитом в крупный магазин техники, где никто не запретит вам потрогать клавиатуры на витринах.

Если же вам нравятся, как звучат и чувствуются ваши клавиши, но не нравится жесткость хода, попробуйте смазать переключатели. Процесс не самый простой и потребует определенной сноровки, однако он почти гарантированно улучшит ощущения от клавиатуры, и его нужно проделать всего один раз.

При наличии магнитных переключателей, приваренных к плате, попробуйте отрегулировать точку срабатывания в приложении для настройки клавиатуры. Это тоже способно на корню изменить ощущения.

Иногда бывает так, что с переключателями все в порядке, но людям не нравится звук самой клавиатуры. Здесь можно попробовать простейшие модификации, вроде звукоизолирующей пены, которая размещается внутри корпуса клавиатуры. Она не превратит плохое устройство в хорошее, но повысит комфорт и не потребует много ресурсов. А можно и просто поменять колпачки клавиш — вы удивитесь, как сильно они способны изменить тактильные ощущения, звук и даже эргономику.