Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient

19 августа разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление, направленное на устранение багов, появившихся после релиза ночных вариаций карт Ancient и Shoots. Также в патче содержатся правки стабильности. Описание обновления опубликовано в Steam.

Список изменений:

Изменения на карте Ancient:

Вернули оригинальные декоративные элементы на крыше в зоне появления спецназа (CT-респ);

Вновь возможен прострел фанерной перегородки в области «пещеры»;

Обновлены звуковые эффекты дневной версии карты;

Исправлена ошибка, из-за которой объекты застревали за грудой мусора на базе террористов (поблизости от точки B);

Улучшена система столкновений с объектами (фиксы клиппинга).

Изменения на карте Shoots:

Исправлены проблемы клиппинга, из-за которых игроки могли застревать в объектах;

Устранён баг, при котором следы от ножа не отображались на мокрой поверхности;

Исправлена ошибка предсказания выстрелов при зажатой кнопке атаки во время респауна.

Общие улучшения:

Повышена корректность работы игры с необычными соотношениями сторон в полноэкранном оконном режиме;

Полноэкранный оконный режим теперь корректно растягивается на весь экран;

Исправлены проблемы с управлением мышью на Linux;

Повышена общая стабильность клиента.

Размер обновления составил около 1,4 ГБ.