Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient
19 августа разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление, направленное на устранение багов, появившихся после релиза ночных вариаций карт Ancient и Shoots. Также в патче содержатся правки стабильности. Описание обновления опубликовано в Steam.
Список изменений:
Изменения на карте Ancient:
- Вернули оригинальные декоративные элементы на крыше в зоне появления спецназа (CT-респ);
- Вновь возможен прострел фанерной перегородки в области «пещеры»;
- Обновлены звуковые эффекты дневной версии карты;
- Исправлена ошибка, из-за которой объекты застревали за грудой мусора на базе террористов (поблизости от точки B);
- Улучшена система столкновений с объектами (фиксы клиппинга).
Изменения на карте Shoots:
- Исправлены проблемы клиппинга, из-за которых игроки могли застревать в объектах;
- Устранён баг, при котором следы от ножа не отображались на мокрой поверхности;
- Исправлена ошибка предсказания выстрелов при зажатой кнопке атаки во время респауна.
Общие улучшения:
- Повышена корректность работы игры с необычными соотношениями сторон в полноэкранном оконном режиме;
- Полноэкранный оконный режим теперь корректно растягивается на весь экран;
- Исправлены проблемы с управлением мышью на Linux;
- Повышена общая стабильность клиента.
Размер обновления составил около 1,4 ГБ.