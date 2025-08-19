Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient

Чемпионат.com

19 августа разработчики Counter-Strike 2 выпустили обновление, направленное на устранение багов, появившихся после релиза ночных вариаций карт Ancient и Shoots. Также в патче содержатся правки стабильности. Описание обновления опубликовано в Steam.

Вышел патч для CS 2: исправлены ошибки после выхода ночной версии Ancient
© Чемпионат.com

Список изменений:

Изменения на карте Ancient:

  • Вернули оригинальные декоративные элементы на крыше в зоне появления спецназа (CT-респ);
  • Вновь возможен прострел фанерной перегородки в области «пещеры»;
  • Обновлены звуковые эффекты дневной версии карты;
  • Исправлена ошибка, из-за которой объекты застревали за грудой мусора на базе террористов (поблизости от точки B);
  • Улучшена система столкновений с объектами (фиксы клиппинга).

Изменения на карте Shoots:

  • Исправлены проблемы клиппинга, из-за которых игроки могли застревать в объектах;
  • Устранён баг, при котором следы от ножа не отображались на мокрой поверхности;
  • Исправлена ошибка предсказания выстрелов при зажатой кнопке атаки во время респауна.

Общие улучшения:

  • Повышена корректность работы игры с необычными соотношениями сторон в полноэкранном оконном режиме;
  • Полноэкранный оконный режим теперь корректно растягивается на весь экран;
  • Исправлены проблемы с управлением мышью на Linux;
  • Повышена общая стабильность клиента.

Размер обновления составил около 1,4 ГБ.