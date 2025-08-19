Школьник построил точную копию новокузнецкого аэропорта в Minecraft

В популярной игре Minecraft появилась виртуальная копия новокузнецкого аэропорта.

В социальных сетях появилась информация о том, что школьник построил новокузнецкий аэропорт в игре Minecraft. Причем в его работе отображены даже мелкие детали воздушной гавани, что можно увидеть на скриншотах.

Аэропорт остался в восторге от модели, сделанной подростком. Он ищет ее автора, чтобы провести для него экскурсию.

– Приглашаем тебя на эксклюзивную экскурсию – покажем закулисье нашей работы и дадим возможность в подробностях рассмотреть авиагавань, чтобы внедрить еще больше деталей в копию в игре, – сообщили в международном аэропорту Новокузнецк имени Б. В. Волынова.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала, что подростки построили часть Кемерово в Roblox. Позже в игре появились новые городские локации.