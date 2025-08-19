Новые телевизоры "Яндекса" теперь помогают проходить игры

Яндекс запустил в продажу два новых телевизора с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы YaOS X. Флагманская модель ТВ Станция Про получила MiniLED-экран с частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision, MEMC и HDR10, а также технологию AI-оптимизации изображения. Более доступная ТВ Станция Бейсик использует QLED-панель и оснащена всеми функциями голосового ассистента Яндекса.

© Ferra.ru

Главной особенностью обновления стали новые функции голосового помощника Алисы. Теперь ассистент может анализировать игровой процесс и давать подсказки по прохождению сложных уровней. Для комфортного просмотра в вечернее время добавлен специальный ночной режим, который автоматически снижает яркость и корректирует цветовую гамму.

ТВ Станция Про доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов, стоимость устройства варьируется от 89 990 до 149 990 рублей. Яркость MiniLED-экрана достигает 1300 нит, а визуальные параметры изображения автоматически оптимизируются с помощью встроенного искусственного интеллекта. Звук обеспечивают динамики общей мощностью 30 Вт и сабвуфер на 20 Вт. Модель также поддерживает Zigbee и другие протоколы подключения, поэтому может выступать центром умного дома.

© Яндекс

ТВ Станция Бейсик выпускается в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов по цене от 34 990 до 69 990 рублей. QLED-экран имеет частоту обновления 60 Гц, обеспечивает яркость до 450 нит и высокую контрастность. Модель снабжена динамиками мощностью от 20 до 30 Вт в зависимости от диагонали и поддерживает управление умным домом, как и старшая версия.

© Яндекс

Обе новинки уже доступны в крупнейших федеральных сетях и онлайн-магазинах.